В Коломне завершается капитальный ремонт музыкальной школы имени Алябьева

В Центральной детской музыкальной школе имени Алябьева в Коломне на улице Малышева, 24 кипит работа. Здесь идет масштабный капитальный ремонт, который стал первым комплексным обновлением здания с момента его постройки в 1958 году.

По словам руководителя проекта подрядной организации «Воздвижение» Константина Чемшита, готовность объекта достигла уже 87%. Строители полностью обновляют здание площадью более 3,6 тысячи квадратных метров.

«В данный момент на объекте ведутся фасадные работы, монтаж входа в подвал. Завершаются работы по прокладке и пусконаладке инженерных систем, устанавливаются внутренние двери. Практически завершена внутренняя отделка. Работы по фасаду планируем закончить к 1 августа, а полностью покинуть объект — к 1 сентября», — отметил он.

Параллельно с ремонтными работами меняются инженерные сети — отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электрика и линии связи. Также завершается ремонт учебных классов и концертных залов, включая знаменитый камерный Алябьевский зал.

После окончания строительных работ школу оснастят новой мебелью, современным оборудованием и музыкальными инструментами. Также будет благоустроена прилегающая территория.

На время ремонта занятия для воспитанников школы организованы на других площадках города. Уже осенью ученики и преподаватели смогут вернуться в обновленное здание, сохранившее свою историю.