Новый корпус школы № 14 достроят к 2027 году

В Коломне полным ходом идет строительство нового четырехэтажного корпуса школы № 14, расположенного на улице Шилова, дом 5. Объект планируют ввести в эксплуатацию к 2027 году.

Подрядчик уже приступил к установке оконных блоков. Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, на объекте работают более 50 человек и задействовано три единицы специальной техники. В настоящее время в новом корпусе ведется монтаж каркаса перегородок и стяжка пола.

Новый корпус рассчитан на 400 учеников. В нем разместятся классы основной и старшей школы, в том числе 26 учебных кабинетов, из них 16 профильные. Будут открыты специализированные лаборатории для изучения физики, химии и биологии. Также в здании появятся мастерские для мальчиков (слесарное и столярное дело) и отдельный класс для девочек (кулинария и шитье). Все помещения будут оснащены современным оборудованием.

Для занятий спортом оборудуют просторный зал, где смогут одновременно заниматься два класса. На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки, будет установлено современное ограждение и наружное освещение.