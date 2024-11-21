Церемонию возложения цветов провели ко Дню ракетных войск в Коломне

В Коломне в День ракетных войск и артиллерии прошли памятные мероприятия. В Мемориальном парке города состоялось возложение цветов к памятным местам.

Глава городского округа Александр Гречищев, ветераны военной службы, юнармейцы, а также жители города почтили память коломенцев, отдавших жизни за Родину. Цветы были возложены к мемориалу «Коломенцам, отдавшим жизнь за Родину», бюсту Героя России Виктора Романова и знаку, посвященному коломенским курсантам. Эти памятные места стали символом мужества и героизма артиллеристов.

Особое внимание уделили вкладу, который внесли военнослужащие 236-й артиллерийской бригады и выпускники Коломенского артиллерийского училища. В разные годы они активно участвовали в развитии отечественной артиллерии. Важно отметить, что в прошлом году 236-й артиллерийской бригаде было присвоено звание «гвардейская» указом президента России Владимира Путина. Это высокое признание стало результатом героизма и преданности делу военных, которые сейчас продолжают защищать страну.

«Наши герои-артиллеристы вдохновляют нынешних военнослужащих, которые выполняют боевые задачи на полях специальной военной операции», — отметил Гречищев.

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