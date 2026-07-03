Семейный фестиваль «Рябинушка» проведут в Коломне

В Коломне состоялось открытие III Семейного фестиваля «Рябинушка», который посвящен чествованию выдающихся семей Подмосковья и приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Фестиваль организован при поддержке Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», регионального отделения «Союза женщин России» и других организаций.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что фестиваль «Рябинушка» стал доброй традицией и проводится в преддверии Дня семьи, любви и верности. Он подчеркнул, что событие направлено не только на создание хорошего настроения, но и на просвещение гостей о истории и традициях.

На торжественной церемонии открытия фестиваля награды вручили шести семьям: трем трудовым династиям и трем семейным парам, отметившим 60–65 лет со дня свадьбы.

Среди награжденных — семьи Есиных, Ломако и Харитоновых. Они получили региональную награду — медаль «За любовь и верность».

Также были награждены трудовые династии Семеновых-Кукарских, Куликовых-Белых-Луканичевых и Самохваловых. Они получили грамоту главы городского округа Коломна.

На фестивале проходит насыщенная культурная программа. Для посетителей организованы мастер-классы по народным ремеслам, выступления местных творческих коллективов. Хедлайнер этого года — певица, автор-исполнитель и композитор из Санкт-Петербурга Тося Чайкина.

Фестиваль работает 3 и 4 июля на Соборной площади в Коломне. Вход свободный.