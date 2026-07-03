В Коломне стартовал III Областной семейный фестиваль «Рябинушка»

На Соборной площади Коломенского кремля начался традиционный семейный фестиваль «Рябинушка». Праздник, ставший для Коломны уже привычным, собрал сотни гостей накануне Дня семьи, любви и верности.

Фестиваль проходит 3 и 4 июля. Для жителей и гостей округа подготовили насыщенную программу: концерты, мастер-классы по народным промыслам, игровые площадки, фотозоны и семейные развлечения. Главным музыкальным событием первого дня стало выступление певицы Тоси Чайкиной.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев поздравил участников с открытием фестиваля и напомнил, что именно семья остается главной опорой общества. «Семья всегда была и остается основой нашего государства. Именно в семье человек учится различать добро и зло, уважать труд и нести ответственность», — отметил он.

Одной из самых посещаемых площадок стали мастер-классы, где гости учатся плести венки из живых цветов, создавать кокошники, текстильные бусы и лоскутных птиц. Ведущая мастер-классов Наталья рассказала, что интерес к творческим зонам оказался особенно высоким: «У нас сегодня и дети, и взрослые. Интерес очень большой, и это радует».

Организаторы обещают, что завтра фестиваль продолжится с еще большим количеством семейных активностей и встреч с народными традициями.