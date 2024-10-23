Двигатели для опытной партии самосвалов собрали на заводе в Коломне

Коломенский завод изготовил 20 двигателей для самосвалов БЕЛАЗ-75304. Партия уже отправлена в Белоруссию.

Заказчиком оборудования является крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов — холдинг БЕЛАЗ. Разработка специалистов из Коломны превосходит импортные аналоги по мощности и удельному расходу топлива. Двигатели, которые установят на самосвалы грузоподъемностью 220 тонн, требуют меньших затрат на ремонт и техническое обслуживание.

В «Трансмашхолдинге», специалисты инжинирингового центра двигателестроения которого создавали восьмицилиндровый дизель-генератор вместе с работниками Коломенского завода, заявили, что он спроектирован специально для использования в конструкции карьерной техники.

Первый двигатель из Коломны уже установили на опытном образце самосвала БЕЛАЗ. Машина проходит испытания на Краснобродском разрезе компании «Кузбассразрезуголь». Еще три самосвала поступят на предприятие в белорусском городе Жодино.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».