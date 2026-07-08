Семейный фестиваль «Рябинушка» прошел в Коломне
Семейный фестиваль «Рябинушка» уже второй год подряд собрал гостей на Соборной площади в Коломне. Праздник по традиции прошел накануне Дня семьи, любви и верности, а его символ — рябина — связан с семейным благополучием и защитой домашнего очага.
Фестиваль традиционно посвящен чествованию выдающихся семей Подмосковья. В центре внимания были супружеские пары, прожившие вместе не один десяток лет, и трудовые династии, где любовь к профессии передается из поколения в поколение. Медаль «За любовь и верность» вручили семьям Есиных, Ломако и Харитоновых. Наградами отмечены династии Семеновых-Кукарских, Куликовых-Белых-Луканичевых и Самохваловых
Ценность таких больших семейных праздников на торжественном открытии отметил глава муниципалитета Александр Гречищев.
«Семья — всегда была и остается основой нашего государства, является объединяющим фактором для нашего народа, ведь именно в семье закладываются основные принципы и мировоззрения. Семья учит различать добро и зло, учит состраданию, учит уважению к работе, нести ответственность за свои поступки, семья учит любить Родину», — сказал глава Коломны.
Гостей фестиваля ждала насыщенная культурная программа. Были организованы мастер-классы, где всех желающих обучали народным ремеслам: плетению венков и кос, лоскутному шитью, резьбе по дереву, изготовлению богородской игрушки, созданию украшений в народном стиле и другим.
Хедлайнером музыкальной программы стала Тося Чайкина — певица, автор-исполнитель и композитор из Санкт-Петербурга. Выступления творческих коллективов из Коломны дополнили концерты.
Фестиваль организован при поддержке Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», Министерства культуры и туризма Московской области, Администрации городского округа Коломна. За два дня праздник посетили 10 тысяч человек.