Семейный фестиваль «Рябинушка» прошел в Коломне

Семейный фестиваль «Рябинушка» уже второй год подряд собрал гостей на Соборной площади в Коломне. Праздник по традиции прошел накануне Дня семьи, любви и верности, а его символ — рябина — связан с семейным благополучием и защитой домашнего очага.

Фестиваль традиционно посвящен чествованию выдающихся семей Подмосковья. В центре внимания были супружеские пары, прожившие вместе не один десяток лет, и трудовые династии, где любовь к профессии передается из поколения в поколение. Медаль «За любовь и верность» вручили семьям Есиных, Ломако и Харитоновых. Наградами отмечены династии Семеновых-Кукарских, Куликовых-Белых-Луканичевых и Самохваловых

Ценность таких больших семейных праздников на торжественном открытии отметил глава муниципалитета Александр Гречищев.

«Семья — всегда была и остается основой нашего государства, является объединяющим фактором для нашего народа, ведь именно в семье закладываются основные принципы и мировоззрения. Семья учит различать добро и зло, учит состраданию, учит уважению к работе, нести ответственность за свои поступки, семья учит любить Родину», — сказал глава Коломны.