В Коломне построят новую гостиницу «Коломна Арт Отель»

В подмосковной Коломне началось строительство гостиницы «Коломна Арт Отель». Инвестору предоставили участок площадью 8,3 гектара без проведения торгов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что Подмосковье активно развивает туристическую инфраструктуру и создает условия для реализации крупных инвестиционных проектов в сфере гостеприимства. Общий объем инвестиций в проект составит 950 миллионов рублей, будет создано 120 рабочих мест.

Четырехэтажная гостиница на 170 номеров общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров будет построена в период с 2026 по 2033 год. В состав комплекса войдут лобби, ресторан на 200 посадочных мест, конференц-банкетный зал на 250 человек, SPA-зона, детская зона, а также служебные и технические помещения.

Проект также предусматривает комплексное благоустройство территории. Для гостей будут созданы прогулочные пространства, уличные шатры, беседки для барбекю, амфитеатр со сценой, костровая зона, спортивная площадка и детский городок.

Предоставление земельного участка реализовано в рамках программы, известной под номером постановления «272». Механизм позволяет компаниям получать участки без торгов при условии выполнения инвестиционных обязательств. После их исполнения инвестор вправе выкупить землю за 15% от ее кадастровой стоимости.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона.