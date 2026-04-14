В Коломне подвели итоги фестиваля «Пасхальная радость 2026

В Доме культуры «Коломна» прошел праздничный вечер, посвященный подведению итогов конкурса-фестиваля прикладного творчества «Пасхальная радость 2026». Событие наполнилось светом, музыкой и аплодисментами, а участники с волнением ожидали объявления победителей.

С приветственным словом выступили митрополит Крутицкий и Коломенский Павел и заместитель главы округа Лариса Лунькова. Митрополит подчеркнул значение милосердия и взаимной поддержки, призвав собравшихся чаще совершать добрые дела.

Конкурс проходил с 30 марта по 3 апреля в 1-м Коломенском благочинническом округе. Победители в трех возрастных номинациях получили дипломы и призы.

Вечер украсила концертная программа. Со сцены звучали песни и литературные композиции о вечных ценностях — вере, жертвенности, материнстве, подвиге воинов. Вокальные и хореографические коллективы округа представили трогательные номера, которые зрители встречали продолжительными аплодисментами. Финал объединил участников на сцене и создал атмосферу общего праздника.

Автор текста: Марина Анисимова.