В Коломне отметили День молодежи разнообразными активностями

В парке Мира в Коломне с утра кипит жизнь: громкая музыка, фотозоны и десятки интерактивных площадок привлекают сотни гостей на празднование Дня молодежи.

С утра и до 22:00 парк работает как единый интерактивный город, где каждый найдет занятие по интересам. На главной сцене выступают молодые рок-группы, инди-исполнители и творческие коллективы округа. Живая музыка создает атмосферу большого летнего фестиваля.

На аллеях парка молодежный клуб «Миры в коробках» предлагает настольные стратегии и командные игры. Рядом можно испытать себя в гигантских деревянных аттракционах. Для любителей коллекционных карточных игр организована отдельная площадка, где проходят турниры и обучение для новичков.

У столов Школы ремесел собрались любители творчества. Под открытым небом участники создают памятные магниты и расписывают значки с символикой города.

Не пустуют и спортивные зоны: тренеры проводят открытые занятия по фитнесу и зумбе, а на площадках идут блиц-турниры по стритболу и воркауту.

Одной из самых необычных площадок стал «РУ Дрифт Джимхана Фест». На специально оборудованной трассе проходят заезды радиоуправляемых моделей. Пилоты демонстрируют точный контроль, синхронные заносы и эффектные маневры. Новички могут попробовать самостоятельно управлять мини-дрифт-каром под присмотром инструкторов.

Рядом работает VR-зона, где гости могут протестировать современные автономные шлемы и погрузиться в виртуальный мир. Здесь доступны игровые сценарии разного уровня сложности — от простых аттракционов до динамичных симуляторов.

Праздник завершится большим вечерним концертом и дискотекой под открытым небом.