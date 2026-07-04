В Коломне открылся новый демонстрационный зал проекта «Канительные дела»

В музее-лаборатории «Шелковая фабрика» в Коломне начал работу новый демонстрационный зал проекта «Канительные дела». Здесь посетители могут не только ознакомиться с работами художников, но и повлиять на их дальнейшую судьбу.

Экспозиция стала финальным этапом проекта, который музейный кластер «Коломенский посад» реализовал при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. В течение нескольких месяцев участники дизайн-резиденций изучали музейную коллекцию, архивные документы, технологии производства шелка и золотного ткачества. Затем они представили собственное переосмысление исторического наследия.

Открытие нового пространства стало важным событием для команды музея. Генеральный директор АНО «Коломенский посад» Наталья Никитина рассказала, что этой осенью «Шелковой фабрике» исполнится семь лет. Она отметила, что семь лет назад у команды музея была только идея вернуть Коломне ее шелковое наследие, а сегодня за ее спиной — результат почти семи лет большой работы.

Особую роль в создании нового демонстрационного зала сыграло архитектурное бюро «Апрель». Проект пространства был выполнен безвозмездно как вклад в развитие исторической Коломны.

Новая экспозиция объединила работы пяти художников из разных городов России. Каждый автор по-своему переосмыслил тему коломенского шелка. Среди экспонатов — одежда и текстильные объекты, световые инсталляции, предметы современного дизайна, аксессуары и художественные исследования, вдохновленные историей старинного производства.

Сооснователь архитектурного бюро «Апрель» Михаил Разумовский признался, что семь лет назад идея возродить коломенское шелкоткачество многим казалась слишком смелой. Сегодня особенно приятно видеть первую коллекцию, которая, как он надеется, будет постоянно пополняться. Пространство сделали трансформируемым, чтобы оно менялось вместе с новыми проектами.

Особенностью нового зала станет участие посетителей в дальнейшем развитии проекта. Каждый гость сможет проголосовать за понравившиеся дизайнерские решения и предметы. Именно мнение посетителей поможет определить, какие из представленных работ войдут в новую линейку продукции музея-лаборатории «Шелковая фабрика». Голосование продлится до 4 октября.