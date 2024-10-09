В Коломне хирурги удалили из артерии мужчины полуметровый тромб

В Московской области хирурги Коломенской городской больницы достали из артерии 64-летнего мужчины тромб длиной 50 сантиметров. Об этом сообщили на сайте регионального Минздрава.

Пожилой мужчина поступил с жалобами на слабость, онемение ноги и боли в пальцах стопы. Обследование показало, что в артерии на уровне бедра и голени находится огромный тромб. Пациенту в таком состоянии грозила ампутация ноги и даже летальный исход.

По словам заведующего Региональным сосудистым центром Коломенской больницы Виктора Григорьева, из-за недостатка кровотока начало омертвение кончика пальца ноги. Мужчину нужно было срочно оперировать.

«Через разрез в левой паховой области нашли участок артерии с началом тромба и удалили его специальным катетером с баллончиком. Извлеченный тромб был длиной более 50 сантиметров и закрывал просвет артерии от бедра до стопы», — рассказал он.

Операция прошла успешно. Мужчина чувствует себя хорошо, скоро его выпишут.

Ранее диетолог Марият Мухина предупредила, что алкоголь, сладости, соленые закуски и кофе увеличивают вероятность формирования тромбов.