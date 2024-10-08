Диетолог Мухина рассказала, что кофе и сладкое могу провоцировать тромбоз

Алкоголь, кофе, сладости, соленые закуски и продукты, содержащие витамин K, могут повышать вязкость крови и способствовать образованию тромбов. Об этом рассказала врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина «Москве 24» .

Она отметила, что спиртные напитки «обезжиривают» клетки крови, что может приводить к их слипанию и увеличивает вероятность формирования тромбов.

Сладкие продукты также негативно сказываются на текучести крови. Употребление пирожных, конфет и тортов может сделать кровь густой, как сироп, что значительно увеличивает риск сгущения и тромбообразования.

Кроме того, высокое содержание соли в консервированных продуктах и колбасах также способствует увеличению вязкости крови. Мухина добавила, что кофе негативно влияет на уровень жидкости в организме, что также может способствовать сгущению крови.