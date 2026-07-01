Семейный фестиваль «Рябинушка» пройдет в Коломне 3 и 4 июля

3 и 4 июля в Коломенском кремле на Соборной площади состоится III семейный фестиваль «Рябинушка». Он приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, на мероприятии традиционно будут чествовать выдающиеся семьи Подмосковья.

В центре внимания фестиваля этого года окажутся семейные пары, которые прожили в браке 60–65 лет. Наград также удостоятся трудовые династии — семьи, где любовь к своей профессии передается из поколения в поколение.

Для посетителей фестиваля подготовлена насыщенная программа. Можно будет посетить мастер-классы по плетению кос и венков, лоскутному шитью, изготовлению текстильных бус и кокошников, значка с символикой фестиваля, богородской игрушки и сувенира «Конь-огонь». Для мальчиков пройдет специальный мастер-класс по изготовлению деревянного меча.

Музыкальную программу составят выступления местных творческих коллективов. Хедлайнером фестиваля станет певица, автор-исполнитель и композитор из Санкт-Петербурга Тося Чайкина.

На территории проведения мероприятия организуют тематические фотозоны, где можно будет сделать яркие снимки на память.

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 0+.