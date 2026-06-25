В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» пройдет выставка «Невидимые нити»

С 4 июля в залах Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» начнет работу передвижная выставка «Невидимые нити. Христианские и исторические мотивы в творчестве русских художников». Экспозиция создана из личной коллекции мецената Андрея Конькова, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будут представлены произведения известных художников конца XIX — начала XX веков, таких как И. Репин, В. Васнецов, К. Лебедев, М. Нестеров, И. Билибин, К. Маковский и другие. Гости увидят эскизы, наброски, этюды и фрагменты картин — материалы, которые обычно хранятся в запасниках музеев и раскрывают творческий поиск художника.

Все представленные работы — оригиналы, приобретенные на европейских аукционах и возвращенные на родину. Коллекционер собирал их в течение 30 лет.

Выставка будет открыта до 9 августа. Подробную информацию можно найти на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».