Более 50 тысяч заявлений подали в колледжи и техникумы Подмосковья

С начала приемной кампании в учебные заведения Московской области поступило свыше 50 тысяч заявлений от абитуриентов. Такую информацию предоставила пресс-служба Министерства образования региона.

Больше всего заявлений — 4 436 — поступило в колледж «Подмосковье». В тройку лидеров также вошли Щелковский колледж (3 078 заявлений) и Подмосковный колледж «Энергия» (2 727 заявлений).

Среди наиболее востребованных направлений лидирует «Операционная деятельность в логистике» — на него подано 3 646 заявлений. Также популярны «Разработка и управление программным обеспечением» (2 292 заявления), «Сетевое и системное администрирование» (1 960), «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» (1 648) и «Технология машиностроения» (1 405 заявлений). Высокий интерес у абитуриентов также вызывают направления, связанные с IT, логистикой, транспортной сферой и сферой услуг.

«Колледж „Подмосковье“ уже много лет стабильно входит в число самых востребованных учебных заведений у абитуриентов региона», — рассказала директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина. Она отметила устойчивый интерес к программам, которые реализуются в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Заявление на программы среднего профессионального образования можно подать в электронной форме через портал госуслуг, лично или почтой. Для поступающих без вступительных испытаний прием заявлений идет до 15 августа, а для тех, кто будет сдавать вступительные экзамены, срок подачи заявлений — до 10 августа.