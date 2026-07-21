В колледже «Энергия» Богородского городского округа продолжается приемная кампания

Колледж «Энергия» в Богородском городском округе продолжает приемную кампанию, предлагая востребованные специальности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Для выпускников школ доступны три основных направления обучения.

По специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» срок обучения составляет один год и десять месяцев. Студенты научатся выполнять работы по эксплуатации, ремонту и монтажу систем водоотведения, отопления и водоснабжения, а также проводить электромонтажные и сварочные работы.

Квалификация техника по специальности «Водоснабжение и водоотведение» (срок обучения два года и десять месяцев) востребована в строительных организациях, предприятиях ЖКХ и городских водоканалах.

Выпускники специальности «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» (также два года и десять месяцев обучения) обеспечивают бесперебойную работу зданий, включая управление, техническое обслуживание и эксплуатацию жилых комплексов.

Генеральный директор управляющей компании «Жилфонд» Ногинска Филипп Сурин отметил, что организация принимает обучающихся по этим специальностям со второго курса на производственную практику с последующим трудоустройством.

Помимо указанных направлений, в ногинском подразделении колледжа в этом году также ведется набор на другие популярные специальности, включая электромонтаж, IT, технологии машиностроения и робототехнику, мехатронику, деревообработку и создание сайтов.

Преимущества обучения в «Энергии» включают аккредитованные образовательные программы, оснащенные современные мастерские, гарантию трудоустройства, отсрочку от армии, а также предоставление стипендий и общежития.

С подробностями поступления можно ознакомиться на сайте [energypk.ru](https://energypk.ru/?ysclid=mrufbg275d159592235).