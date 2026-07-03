В Клину завершился VI Международный молодежный фестиваль имени П. И. Чайковского

С 20 июня по 2 июля в Клину прошел VI Международный молодежный фестиваль Чайковского. На гала-концерте выступили молодые исполнители: виолончелист Василий Степанов, пианист Валентин Малинин, скрипач Равиль Ислямов, скрипачка Наз Ирем Тюркемен из Турции и другие. Они играли вместе с симфоническим оркестром Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста России Юрия Ткаченко.

Генеральный директор Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Иван Щербак рассказал, что первый молодежный фестиваль провели в 2017 году. Последние три года концерты проходят на летней сцене в рамках XII Международного музыкального фестиваля Чайковского. В этом году в молодежном фестивале приняли участие более сорока музыкантов из семи стран.

Многие музыканты представили на гала-концерте собственные сочинения. Например, лауреат Международного конкурса имени Чайковского Валентин Малинин вместе с оркестром исполнил «Адажио». Сочинение было написано в честь Петра Ильича. «В моем произведении есть фрагмент из „Лебединого озера“, немножно переработанный. Есть, разумеется, и современное веяние и стилистика импрессионизма. Это синтез прошлого, настоящего и реального», — сказал пианист.

Лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского и солист Московской филармонии Василий Степанов сыграл премьеру, написанную специально для него. Современный композитор Кузьма Бодров написал концерт для виолончели с оркестром. «На фестивале я выступаю второй раз. Здорово, что это место существует. Важно сохранять эти традиции и память о Петре Ильиче», — отметил Василий Степанов.

3 июля XII Международный музыкальный фестиваль продолжит радовать зрителей классической музыкой. В 20:00 состоится спектакль-концерт «Чайковский. Фон Мекк. Па-де-де».