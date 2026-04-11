В Клину в преддверии Пасхи открылся обновленный фельдшерско-акушерский пункт

В селе Захарово городского округа Клин завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Обратиться за помощью в него смогут более 270 человек, включая детей, из пяти населенных пунктов, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

«Благодаря ремонту жители села Захарова и ближайших населенных пунктов смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — заявил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

В ФАП жители смогут пройти первый этап диспансеризации, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить телемедицинскую консультацию или закрыть больничный лист. Также здесь проводят диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.

В здании полностью заменили все инженерные системы, сделали внутреннюю отделку, заменили двери и окна, создали зону ожидания и установили новую мебель.

Записаться к специалисту можно по номеру 122, через региональный портал «Госуслуги. Здоровье» или чат-бот.

