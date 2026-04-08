Терапевтический корпус Раменской больницы открыли после капремонта
Благодаря Народной программе «Единой России» терапевтический корпус Раменской больницы начал принимать пациентов после капитального ремонта. Глава округа Эдуард Малышев и депутат Государственной думы Александр Коган лично оценили результат преображения исторического здания.
Площадь здания составляет 5, 5 тысяч квадратных метров. Трехэтажный корпус рассчитан на 175 мест круглосуточного стационара. Здесь заменили все коммуникации, сделали удобную планировку и создали необходимые условия для полного цикла лечения. Теперь в каждой палате есть кнопка вызова медсестры.
«Крайне комфортные палаты по три-четыре человека максимум, с душем со своим санузлом. Хорошее место для приема пищи. Люди довольны — поставили высокую оценку результатам нашей совместной работы с Министерством здравоохранения и, конечно, при поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева», — отметил Эдуард Малышев.
Такого масштабного обновления очень ждали и пациенты, и врачи.
«В течение 25 лет им обещали то снести, то отремонтировать, уже никто не верил. Сегодня они в новых условиях работают и говорят, конечно, что это небо и земля. Нужно отметить, что это один из элементов той большой работы, которая проводится. Если мы возьмем 2021-26 годы — на территории Московской области отремонтировано 300 таких объектов, построено 30 новых. В Раменском построены три новых поликлиники и больницы, 15 отремонтировано», — рассказал Александр Коган.
Пока жители Раменского округа будут получать качественное и доступное лечение в новом терапевтическом корпусе, Народная программа «Единой России» продолжит работу по всему Подмосковью.