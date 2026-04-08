Терапевтический корпус Раменской больницы открыли после капремонта

Площадь здания составляет 5, 5 тысяч квадратных метров. Трехэтажный корпус рассчитан на 175 мест круглосуточного стационара. Здесь заменили все коммуникации, сделали удобную планировку и создали необходимые условия для полного цикла лечения. Теперь в каждой палате есть кнопка вызова медсестры.

«Крайне комфортные палаты по три-четыре человека максимум, с душем со своим санузлом. Хорошее место для приема пищи. Люди довольны — поставили высокую оценку результатам нашей совместной работы с Министерством здравоохранения и, конечно, при поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева», — отметил Эдуард Малышев.

Такого масштабного обновления очень ждали и пациенты, и врачи.