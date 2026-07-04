В Клину прошел концерт «Чайковский. Фон Мекк. Па-де-де»

Спектакль собрал полный зал гостей под открытым небом. В концерте приняли участие звезды балета: премьеры и примы-балерины Большого, Мариинского, Михайловского театров и театра «Кремлевский балет», а также народные артисты России: Екатерина Первушина, Никита Четвериков, Анастасия Смирнова, Дмитрий Смилевский и другие. Режиссером выступил Андрис Лиепа, а автором идеи и рассказчицей историй из жизни композитора стала народная артистка РФ Илзе Лиепа.

Зрители услышали музыку и увидели па-де-де из великих балетов — «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика». Они узнали о сомнениях и надеждах Чайковского, его трудной работе с балетмейстерами и артистами, а также о поиске того уникального звучания, которое сделало его произведения классикой.

Одной из главных ценительниц балета стала 94-летняя Римма Сергеевна Кулакова. Она не пропустила ни одной премьеры Большого и других знаменитых театров России с 1950 года. Несмотря на возраст и здоровье, она помнит каждого артиста, каждый их образ и пересматривает выступления по телевизору.