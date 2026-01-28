Дорожные службы вышли на ночную уборку снега в Одинцове

Дорожные службы Одинцовского городского округа привели технику в полную готовность и вывели на маршруты комбинированные машины для уборки снега. Они будут работать до утра.

Ночная смена Одинцовского ДРСУ заступила на работу в 18:00, а четыре комбинированные дорожные машины выехали в 23:30. Они расчищают основные магистрали от заносов и обрабатывают проезжую часть противогололедными реагентами.

Колонна прошла по улицам клином с небольшим нахлестом и сдвинула снег к обочинам. Утром техника должна будет погрузить его и вывезти на специальные площадки за чертой города.

Дорожные службы сообщили, что уже расчистили Можайское и Красногорское шоссе, а также улицы Маршала Неделина и Жукова. Затем колонна направится в 8-й микрорайон. На очистку основных улиц уйдет около пяти часов, после чего машины вернутся на повторный круг.

Работать водители Одинцовского ДРСУ будут всю ночь. Ровно в шесть утра их сменят коллеги.