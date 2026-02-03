В Клинском роддоме в новом году появились на свет 83 ребенка

В Клинском роддоме Клинской больницы за первый месяц года родилось 83 ребенка — 42 мальчика и 41 девочка, в том числе одна двойня.

Учреждение привлекает рожениц из разных городов Подмосковья и Твери благодаря профессионализму сотрудников и современному оборудованию.

Местная жительница Алина Пупасова выбрала Клинский роддом для вторых родов. Молодая мама отметила, что за последние годы все стало лучше и комфортнее. Ее первые роды здесь восемь лет назад также прошли успешно.

30 января Алина поступила в роддом, и роды прошли быстро — за 4–6 часов. После родов ее перевели в комфортную палату с холодильником, санузлом и душем.

Врачи поддерживали молодую маму и объясняли все процессы, благодаря чему она чувствовала себя спокойно. Алина посоветовала будущим мамам не переживать и настраиваться только на хорошее.

3 февраля новорожденную девочку Александру весом 3320 г встретили любимый муж с букетом красных роз и сестра. Девочку назвали в честь дедушки по инициативе супруга Дениса.

Семья также воспользовалась мерой поддержки и получила набор для новорожденного или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Такая помощь важна для мам с разными возможностями и жизненными ситуациями.

В планах у семьи — вернуться за третьим ребенком.