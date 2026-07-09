В Клинском округе близится к концу капремонт детского сада

В городском округе Клин на Бородинском проезде завершается капитальный ремонт детского сада. Строители практически закончили обновлять кровлю и фасад здания. Внутри продолжаются отделочные работы: стены подготавливают под покраску, укладывают плитку.

Также почти закончена прокладка внутренних инженерных коммуникаций и электропроводки. Уже приступили к благоустройству территории: прокладывают наружное освещение и готовят основание под детские площадки.

Руководитель проекта Евгений Родионов сообщил, что на стройке трудятся почти пятьдесят человек. Рабочие меняются, стройка идет без выходных. Впереди — обустройство проезда для пожарной машины и озеленение территории.

Детский сад сможет принять сто человек. Капремонт завершат до первого сентября этого года. Обновление проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».