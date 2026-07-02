В Клину стартовали масштабные работы по обновлению дороги

На Бородинском проезде в городском округе Клин начали масштабное обновление дороги. Ее протяженность — 650 метров, участок идет от кругового движения через третье отделение лицея имени Менделеева до торгового центра «Бородинский сад».

Рабочие с обеих сторон дороги демонтировали старые бордюры с помощью спецтехники, подготовили поверхность, залили ее бетоном и установили новые бордюры.

В ближайшее время на дороге снимут старый слой асфальта большой фрезеровочной машиной, а затем уложат новое дорожное полотно.

К работам привлекли более десяти дорожников, минипогрузчик, трактор и автобетоносмеситель. Движение машин на время ремонта не перекрывали, его сделали реверсивным для удобства автовладельцев.

Всего в округе планируют отремонтировать 40 участков общей протяженностью более 33 километров и площадью свыше 175 тысяч квадратных метров. Завершат все работы до 1 августа.