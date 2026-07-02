В Клин поступили тракторы для обслуживания футбольных полей

После масштабной реконструкции в городском округе Клин открыли два стадиона — «Химик» и «Строитель». Совсем недавно спортивные объекты получили профессиональную технику для обслуживания полей с искусственным газоном.

На стадионе появился небольшой полноприводный трактор в брендированных цветах Мособлспорта. Его грузоподъемность — 600 килограммов, а максимальная скорость при трех передачах — около 21 километра в час. Трактор оснащен отопителем, вентилятором и регулируемым по длине сиденьем с амортизацией. Для безопасности предусмотрены дальний и ближний свет, поворотники, габаритные огни, стоп-сигнал, дополнительные прожекторы и проблесковый маяк.

Кроме того, поступило навесное оборудование отечественного производства. Теперь перед и после тренировок и матчей поля будут подготавливать с помощью щеток для очистки поверхности, разбрасывателей резиновой крошки, мусороподборщиков и разуплотнителей.

Новые машины и оборудование поступили благодаря государственной программе «Спорт Подмосковья».