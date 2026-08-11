В Климовске Подольска возводят дом для переселенцев из аварийных зданий

В микрорайоне Климовск, поселок Южный, город Подольск, полным ходом идет строительство жилого дома для граждан, переселяемых из аварийного жилья. На данный момент на стройплощадке работают более пятидесяти специалистов и задействовано четыре единицы спецтехники.

Строители уже выполняют монолитные работы на уровне шестого этажа первой секции, параллельно ведется кладка наружных стен на втором этаже. Дом будет семнадцатиэтажным и разделенным на три секции. В нем предусмотрено двести пятнадцать квартир, куда смогут переехать четыреста пятьдесят шесть человек, ранее проживавших в аварийных домах. Общая площадь расселяемого жилья превышает восемь тысяч семьсот квадратных метров.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и финансируется из бюджетных средств. Планируется, что дом будет готов к сдаче в две тысячи двадцать седьмом году.

Параллельно в регионе возводят еще восемь многоквартирных домов для переселенцев из аварийных зданий. Они появляются в Зарайске, Щелково, Подольске, Шатуре, Шаховской, Талдоме, Лосино-Петровском и Сергиево-Посадском округах.