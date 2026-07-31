В каширской «Мастерской Пламя» кузнец учит гостей древнему ремеслу

В городе Кашира кузнец Станислав Аникин в своей мастерской «Мастерская Пламя» проводит мастер-классы и экскурсии, обучая основам кузнечного дела. Он показывает элементы своей кузницы и демонстрирует работу с различными инструментами.

Детей кузнец учит ковать гвозди, но в планах — создать отдельные занятия для взрослых, где будут изготавливать ножи и изделия художественной ковки.

Главная вещь в мастерской, по мнению Аникина, — наковальня. Его наковальне больше ста лет, она сделана в северной Германии и весит 120 кг. Для быстрой горячей формовки кузнец использует 20-тонный пресс, который в 50–60 раз ускоряет работу по сравнению с работой молотом. Для доводки небольших и ювелирных изделий Аникин использует небольшую наковальню, которой около 300 лет.

В «Мастерской Пламя» есть большая коллекция антикварных молотков, которые до сих пор можно использовать в кузнечном деле. Мастерская расположена в историческом центре Каширы, во дворе бывшей Городской думы.

Станислав Аникин активно работает с индивидуальными заказами, воплощая в металле оригинальные формы и предметы с широким спектром применения. Сейчас на его сборном столе — новые изделия: лампа, сделанная по библейским мотивам, и винная полка из железнодорожного рельса 1926 года выпуска.

Кузница «Мастерская Пламя» сотрудничает с туристическим проектом «Поехали в Каширу», создавая сувенирную продукцию и проводя выездные мастер-классы на городских праздниках. Вместе с коллегой-ремесленником Михаилом Херувимовым из арт-мастерской «Деревянная сова» они планируют трансформировать территорию в арт-квартал, где будут проводиться фестивали и мастер-классы по различным ремеслам.