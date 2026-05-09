В Калицине прошла акция «Лучи Победы» у стелы воинской доблести

В Лотошине в деревне Калицино прошла всероссийская акция «Лучи Победы». Около стелы «Населенный пункт воинской доблести» 15 участников движения «Волонтеры Подмосковья» зажгли сотню свечей в память о павших в годы Великой Отечественной войны красноармейцах.

Волонтеры зажгли почти 100 свечей и выложили слово «Победа» в память о бойцах Красной Армии, погибших зимой 1941–1942 годов. Советские воины освобождали Лотошинский район от немецко-фашистских захватчиков.

Под деревнями Калицино и Дьяково сражались основные силы 30-й армии генерала Дмитрия Лелюшенко, входившей в Калининский фронт. Бойцам было приказано прорвать фронт на рубеже Дьяково, а также мелкими группами просочиться через вражеские боевые порядки и выйти в тыл фашистам.

Освобождение деревни Калицино далось дорогой ценой. Тогда погибли и сотни красноармейцев, и мирные жители.

О тех событиях напоминают мемориалы, расположенные рядом с Калицином. Там находится и единственный в Подмосковье Курган Памяти, где похоронены более 500 солдат-красноармейцев. В 2020 году деревне Калицино присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

