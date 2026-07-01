В южном Подмосковье зафиксировано 12 случаев заливания общедомовых газопроводов водой

С начала 2026 года в городах южного Подмосковья зафиксировано 12 случаев, когда общедомовые газопроводы были залиты водой из-за самовольной замены жителями газовых проточных водонагревателей.

Больше всего аварийных ситуаций произошло в Подольске — 6 случаев. В результате от газа было отключено 78 квартир, но сейчас газоснабжение восстановлено. По два случая произошли в Домодедове, Серпухове и Чехове.

Самостоятельная замена газовой колонки незаконна и крайне опасна. Нелицензированные мастера нередко путают газовые и водопроводные трубы, в результате чего вода попадает в газопровод. Вода образует пробки, препятствующие нормальной подаче газа, что критически повышает риск взрыва и пожара. Также существует большой риск отравления газом. Газовики вынуждены отключать не только квартиру нарушителя, но и весь подъезд, а в случае серьезной аварии — весь многоквартирный дом.

Согласно действующему законодательству, штраф за самовольную замену газовой колонки для граждан составляет от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, если заливания газопровода не произошло. Если же самовольная замена привела к аварии или угрозе жизни и здоровью людей, то штраф возрастает до 50–150 тысяч рублей. Суд взыскивает с виновника сумму затрат на восстановление газоснабжения.

Также виновник обязан возместить расходы на аварийно-восстановительные работы и расходы управляющей компании на ликвидацию последствий.

Если возникла необходимость замены газовой колонки, следует обратиться в специализированную организацию, имеющую лицензию на проведение работ с газовым оборудованием. Оформить заявку можно через сайт РПГУ или Личный кабинет клиента Мособлгаза.