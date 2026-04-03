В Ивантеевке начали тестировать автобусы ПАЗ Citymax 8

В Ивантеевке начали испытания новых городских автобусов ПАЗ Citymax 8. Об этом сообщил корреспондент 360.ru Марк Стакионис.

Автобус компактнее стандартных, но при этом длиннее и вместительнее. Это позволяет перевозить больше пассажиров и удобнее маневрировать в новых микрорайонах.

Тестирование продлится около шести месяцев. За это время специалисты соберут отзывы водителей и пассажиров, чтобы оценить эффективность транспорта на маршрутах.

Среди ключевых особенностей — раздвижные двери, низкий пол и аппарель для маломобильных пассажиров. В салоне увеличили число сидячих мест — с 19 до 32, а также предусмотрели климат-контроль и современные системы безопасности. Оплатить проезд можно безналично, в том числе по QR-коду.

Водители отмечают улучшенную обзорность за счет большого остекления и уменьшения «слепых зон», а также удобство управления.

В феврале началась поставка автобусов большого класса ЛиАЗ Citymax 12 для маршрутов в Подмосковье.