Началась поставка современных автобусов большого класса для маршрутов в Подмосковье

Новые автобусы большого класса ЛиАЗ Citymax 12 начали поступать в столицу и уже завтра выйдут на маршрут 1818 от станции метро «Филевский парк» до Международного университета в Одинцовском городском округе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря проекту „Москва — область“, который запустили в прошлом году, поездки пассажиров становятся комфортнее не только в столице, но и за ее пределами», — добавил он.

Автобусы вмещают до 109 пассажиров. При этом они полностью низкопольные и благодаря новым решениям конструкторов отличаются более широкими дверными проходами и проемами между сиденьями, а большая площадь остекления обеспечивает отличную обзорность.

В салоне работает двухзонный климат-контроль, а механическая аппарель и система «книлинг» делает автобус доступным для маломобильных пассажиров.

Оплатить проезд в них можно по карте «Тройка».

В общей сложности до конца года должны прийти 97 таких машин. Планируется запустить порядка 50 новых межрегиональных маршрутов. Это позволит сделать поездки комфортнее, а также придаст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе.