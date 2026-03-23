В Истринскую клиническую больницу поступил современный УЗИ-аппарат

В Истринскую клиническую больницу поступил ультразвуковой аппарат экспертного класса с чреспищеводным датчиком. Стоимость аппарата — 16 миллионов рублей, его приобретение стало возможным благодаря проекту «Здравоохранение Подмосковья».

Аппарат российского производства оснащен монокристаллическими датчиками — передовой технологией, которая обеспечивает максимально четкую визуализацию сердца. Благодаря расширенному функционалу на новом оборудовании можно проводить как углубленные, так и стандартные исследования. В частности, у аппарата есть полный кардиологический пакет, что позволяет диагностировать патологии, например, клапана сердца, на раннем этапе.

Заведующий терапевтическим отделением №1 Истринской клинической больницы Давид Агабабян отметил, что на новом оборудовании возможно проведение транспищеводной эхокардиографии (ЭхоКГ). Доктор подчеркнул, что существует ряд патологий, выявление которых затруднено на стандартных УЗИ-аппаратах. Новый аппарат экспертного класса отличается более четкой визуализацией и повышенной точностью показателей. Это значительно улучшает диагностические возможности.