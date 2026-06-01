В Истринскую больницу поставили новый УЗИ-аппарат экспертного класса

Представитель производителя продемонстрировал врачам особенности применения и дал рекомендации по эксплуатации устройства. Аппарат предназначен для различных областей медицины: кардиологии, исследования сосудов, общих исследований, онкологии, акушерства и гинекологии. Комплектация также подходит для детских исследований.

Оборудование оснащено встроенными программами для расчета и анализа данных, их вывода на экран и распечатки. Искусственный интеллект внедрен в программу по онкологии молочной и щитовидной железы. Программа автоматически обсчитывает опухоль и выдает протокол по BI-RADS.

Заведующий отделением реанимации Истринской клинической больницы Валерий Соколов отметил, что это будет третий аппарат УЗИ в операционной. Один из существующих аппаратов можно будет передать в Дедовское подразделение больницы.

Современное оборудование позволит оказывать медицинскую помощь более качественно и, как следствие, спасти больше жизней.