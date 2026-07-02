Более 550 сухостойных деревьев убрали в лесах Истры с начала года

С начала года на территории Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» убрали свыше 550 аварийных деревьев. Это часть программы по обеспечению безопасности граждан и сохранению имущества от возможного ущерба.

Специалисты регулярно осматривают территории лесного фонда и фиксируют все возможные риски. Они оперативно удаляют деревья, которые имеют значительные повреждения, признаки болезней или гниения, а также представляют угрозу для линий электропередач, дорог и жилых построек.

Гражданам напоминают, что если они заметили опасное дерево на своем участке или рядом с ним, лучше сразу обратиться к специалистам. Только профессиональная оценка состояния насаждений позволяет принять обоснованное решение о необходимости вырубки или проведения санитарных мероприятий. Попытки самостоятельно спилить аварийное дерево могут быть опасны из-за риска его неконтролируемого падения. Для проведения работ в лесном фонде требуется специальное разрешение и квалификация.