В Истре завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту

Специалисты Мосавтодора закончили плановый ремонт региональных дорог в муниципальном округе Истра в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. На семи участках дорог обновили покрытие.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что в этом сезоне на региональной сети Истры обновили более 16 километров дорожного покрытия. Свыше 10 километров отремонтировали на Волоколамском шоссе, которое входит в опорную сеть Подмосковья. Это обеспечило комфортный проезд более чем для 90 тысяч автомобилистов по округу, а также в сторону Москвы и в другие населенные пункты области.

Самым протяженным объектом ремонта стал участок Волоколамского шоссе, соединяющий поселок Снегири и деревню Ленино. Здесь заменили порядка 8,5 километров полотна для передвижения более 40 тысяч автомобилистов, которые ежедневно проезжают здесь по пути в Москву, Красногорск и Дедовск, а также к железнодорожной станции Снегири, школе и детскому саду, Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею и Вечному огню, спортивному стадиону и другим социальным объектам.

Новое покрытие также появилось вблизи остановки «72-й километр» на Волоколамском шоссе, на участке от железнодорожной станции Холщевики до Волоколамского шоссе и на улице Центральной в деревне Бужарово. Кроме того, работы выполнили на трех подъездах к Новорижскому шоссе: от остановки «Бутырские хутора», деревень Давыдовское и Новодарьино.

На ряде участков специалисты Мосавтодора нанесли разметку и укрепили обочины для обеспечения комфорта и безопасности автомобилистов.

В ведомстве добавили, что на муниципальной сети ремонт продолжается: около 12 километров покрытия обновили на 46 участках дорог из планируемых 67. Капитально в этом сезоне отремонтируют 6 дорог. Работы уже завершили на дороге в деревне Шейно.