Новое здание для мировых судей построят в Истре к 2027 году

В городском округе Истра начались работы по строительству здания для размещения судебного участка мировых судей. Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что подрядчик уже приступил к заливке первого бетона в основание фундамента административного здания.

Новый судебный участок разместится на улице ЭХ Большевик на участке земли площадью 0,4 гектара. Здесь планируется возвести современное быстровозводимое здание общей площадью 717 квадратных метров. Особенностью проекта станет четкое разделение на две изолированные зоны — для посетителей и сотрудников, что повысит комфорт и эффективность работы учреждения.

«На стройплощадке выполняется подготовка основания под фундамент. В первых числах февраля подрядчик планирует завершить бетонную подготовку под фундамент», — отметил Александр Туровский. Строительные материалы для текущего этапа работ завезены в полном объеме.

После завершения основных строительных этапов будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории. Оно включит в себя организацию парковочных мест для автомобилей и создание мест отдыха для горожан.

Завершение работ намечено на 2027 год.