В Истре внедрили систему мониторинга паводков

В Истре внедрили систему раннего мониторинга паводков: четыре датчика на солнечных батареях круглосуточно отслеживают уровень воды и передают данные в диспетчерскую.

Комплексы установили в зонах возможного подтопления. Они фиксируют изменения уровня воды, делают фотоснимки и в режиме реального времени передают информацию операторам.

«Система питается от солнечной батареи и ведет фотосъемку. И на рабочем месте оператора все это приходит. И видно, какой уровень воды», — отметил замначальника управления безопасности администрации округа Владислав Антонов.

Ранее контроль вели вручную — сотрудники проверяли измерительные планки на реках. Новая система позволила перейти на непрерывный мониторинг.

В случае подъема воды датчики автоматически отправляют сигнал дежурным — уведомления поступают на телефон и компьютер. После этого на место оперативно выезжает группа для проверки. Дополнительно в округе очищают ливневки и водопропускные трубы, а для контроля труднодоступных участков используют дроны.