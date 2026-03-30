Подтопления произошли в Истре

В настоящее время ограничено движение по пешеходному мосту между СНТ «Лесная Поляна» и СНТ «Песчанка-3». Администрация просит жителей быть осторожными, по возможности покинуть дачные участки, а если такой возможности нет — закупиться необходимыми продуктами и водой, переместить ценные вещи из подвалов и с первых этажей в безопасные места.

Председателей садоводческих некоммерческих товариществ просят заблаговременно оповестить всех членов о возможном паводке и рисках подтопления, организовать осмотр и очистку дренажных канав, водоотводных каналов, ливневой канализации, водопропускных труб под дорогами и мостами от мусора и препятствий, проверить исправность средств для откачки воды и подготовить их к работе, а также при необходимости организовать закупку или аренду дополнительного оборудования для откачки воды и обеспечить запас расходных материалов.