Детский сад на Пролетарской улице в Истре отремонтируют в 2027 году

На площадке капитального ремонта дошкольного отделения школы № 2 на улице Пролетарской в Истре завершился этап внутренних демонтажных работ. Подрядчик приступил к общестроительным работам в рамках государственной программы Московской области, финансируемой из бюджета.

Сейчас на объекте ведутся устройство инженерных сетей и монтаж слаботочных сетей. Общая строительная готовность составляет 10,6%. Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров.

В процессе капитального ремонта будут заменены все инженерные сети, проведено обследование несущих конструкций и ремонт внутренних помещений.

Завершить все работы планируют в следующем году.