В Истре прошел второй этап «Кубка футбольных мам»

На стадионе «Глебовец» в Истре состоялся второй этап «Кубка футбольных мам». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Золотой лиге первое место заняла команда «Футбольные мамы Москвы» (красные), второе — «МаМы» из Москвы, третье — «МаМы Че» также из Москвы. Четвертое место заняла команда «СШ Талант» из Серпухова.

В Позолоченной лиге победителем стала команда «Авангард мамы» из Раменского, второе место заняла команда «Футбольные мамы Москвы» (белые), третье — «Футбольные мамы» из Зеленограда. Четвертое место у «Футбольных мам Дмитров».

Лучшими игроками турнира признаны Ольга Капитан из команды «Футбольные мамы Москвы» (красные) и Лидия Бовт из «Авангард мамы» (Раменское).

Право первого паса в этот день было предоставлено детям участниц. На церемонии открытия выступили детский хоровой коллектив «Радуга», танцевальная студия INSIDE и хореографический коллектив «Фантазия».

В турнире приняли участие 15 команд из разных городов, включая Серпухов, Дмитров, Раменское, Дубну, Москву, Зеленоград, а также гости из Кирова, Владимира и Вологды.

«Кубок футбольных мам» — это серия турниров, объединяющая активных мам футболистов и всех женщин, неравнодушных к футболу. В этом году организаторы ввели систему рейтинга для команд. За первое место дают восемь очков, за второе — семь, за третье — шесть. По итогам серии будет составлен рейтинг, который определит участников «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном турнире в августе в Чехове.

Следующий этап «Кубка футбольных мам» состоится 11 июля в Павловском Посаде в рамках государственной программы «Спорт России».