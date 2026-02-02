В Истре продолжается строительство здания мировых судей

На строительной площадке здания мировых судей в городе Истра на улице ЭХ Большевик работы идут своим чередом, несмотря на сильные морозы.

Специалисты подрядной организации завершили укладку гидроизоляции фундаментной плиты. Для повышения эластичности и надежности приклеивания материала к основанию последний рулон прогрели газовыми горелками.

Вторая бригада приступила к монтажу цементно-стружечных плит (ЦСП) поверх гидроизоляции. Эти плиты послужат основой для последующих этапов возведения фундамента.

Параллельно монтажники готовят площадку к приему бетона: армируют основание и собирают опалубку. После завершения армирования строители зальют второй слой бетона.

По словам руководителя проекта Олега Ряузова, для равномерного прогрева бетона в зимних условиях внутри опалубки разместят специальный кабель. Ток, пропускаемый через кабель, обеспечит необходимый нагрев.

Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Завершение работ и благоустройство территории запланированы на первый квартал 2027 года.

Здание мировых судей будет одноэтажным, с каркасом из металлоконструкций и общей площадью более 700 квадратных метров. На прилегающей территории планируется обустройство парковки и зоны отдыха для горожан.

Финансирование строительства осуществляется за счет средств бюджета Московской области в рамках государственной программы.