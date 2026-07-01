В июле изменится расписание поездов Павелецкого и Курского направлений МЖД

В июле на Павелецком и Курском направлениях Московской железной дороги пройдут работы по обновлению пассажирской инфраструктуры. Из-за этого изменится расписание некоторых пригородных поездов, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На Павелецком направлении работы будут проводиться на станциях Нагатинская, Варшавская, Тульская, Чертаново и Бирюлево-Товарная. «Окна» назначены ежедневно в период с 23:55 до 5:25. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

На станции Щербинка Курского направления работы пройдут 1–5, 10–12, 17–19, 24–31 июля в период с 12:40 до 16:10. Из-за этого у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, а несколько поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».