В июле 402 подростка из Московской области получили первый паспорт

В июле 402 юных жителя Московской области торжественно получили свои первые паспорта гражданина РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Чтобы получить паспорт, необходимо подать заявление в течение девяноста дней после достижения четырнадцати лет. Сделать это можно в любом офисе «Мои Документы» Московской области, независимо от места регистрации. Важное условие — подача документов лично в МФЦ.

Для оформления потребуется свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5 х 4,5 см и квитанция об оплате государственной пошлины в размере трехсот рублей, которую можно оплатить непосредственно в МФЦ.

Тем, кто хочет получить паспорт в торжественной обстановке, нужно сообщить о своем желании сотруднику МФЦ при подаче документов.