В хозяйстве рядом с деревней Замошье посадили овощи и ждут сезона продаж

На полях и в теплицах семейного хозяйства «Шипчик», расположенного недалеко от деревни Замошье, посадили различные овощи. Управляющий Вячеслав Жукович сообщил, что два гектара отвели под картофель, а также высадили лук, свеклу, морковь, капусту, редис, репу, петрушку и укроп. В больших теплицах растут томаты, перцы и огурцы.

Продавать овощи будут через сайт и магазин в Москве. Когда наступит сезон, экопродукцию можно будет приобрести и в торговой точке поселка Шаховская. Кроме того, жители Шаховского округа смогут приехать и забрать свежие овощи самовывозом — прямо с грядки.

Основное направление фермы — овцеводство. Здесь содержат около 200 молочных овец восточно-фризской породы и столько же ягнят. Также в хозяйстве насчитывается примерно 77 взрослых зааненских коз и около 50 голов молодняка.

На ферме производят термостатный кефир и йогурт, сыр брынзу, рикотту, шевр (из козьего молока), а также козье и овечье масло.

Для гостей работают глэмпинг «ГДЕ ТИХО», контактный зоопарк и кафе «ВСЕ СВОЕ». В летний период посетителям предлагают рыбалку в собственном пруду с форелью, катание на сап-бордах и сплавы по живописной реке в сопровождении гида. Желающие могут отправиться в еловый бор за грибами и лесными ягодами. В контактном зоопарке гостей ждут альпаки, гуси, утки, кролики, козы, лебеди и поросята.