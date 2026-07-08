В химкинском роддоме провели День открытых дверей в честь Дня семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности в роддоме городского округа Химки прошел День открытых дверей. Будущим мамам и их близким продемонстрировали условия, в которых проходят роды, а также вручили подарки.

Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов рассказал гостям, как преобразился роддом за последние годы. «Мы показываем те условия, которые готовы предоставить для того, чтобы роды прошли успешно. Женщины будут видеть, где появится их малыш, какие врачи будут заботиться о ней и ребенке», — отметил он.

Заведующий родильным домом Согомон Казарьян подробно рассказал о процессе родов и доступных для пациенток палатах. Он познакомил гостей с медицинским персоналом и провел большую экскурсию по отделениям.

Среди гостей разыграли два сертификата на роды, три сертификата на фотосессию и два сертификата на выездную консультацию по грудному вскармливанию. Будущим мамам также подарили эксклюзивные пакеты для стерилизации молока в микроволновой печи.