В химкинском предприятии «Полигрупп» собирают уникальные обогреватели и полотенцесушители

В городском округе Химки на предприятии «Полигрупп» запустили производство обогревателей и полотенцесушителей из искусственного акрилового камня. Команда из десяти человек собирает изделия, которые отличаются низким энергопотреблением — всего 140 Вт·ч.

Предприниматели адаптировали европейский опыт под российские реалии, добавив собственные решения. Например, обогреватели можно управлять через Wi-Fi с телефона: включать, настраивать температуру или выключать в нужный момент.

Производство на предприятии безотходное. Остатки акрилового камня не выбрасывают, а используют для изготовления разделочных досок и зеркал. Мощности позволяют выпускать до двухсот изделий одного типа в день.

Предприятие посетил депутат Государственной Думы Денис Кравченко. Он осмотрел цеха и обсудил с руководством расширение производственной базы и закупку нового оборудования. Для реализации этих планов рассматривают варианты помощи: субсидии или льготное кредитование через Фонд развития промышленности.