В химкинском Дворце культуры «Родина» продолжается капитальный ремонт

В парке имени Льва Толстого в городе Химки продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Родина». Специалисты приступили к монтажу металлоконструкций и обустройству системы отопления. Сейчас общая готовность объекта составляет 45%.

На объекте работают 38 человек, задействованы две единицы техники. Строители начали демонтировать систему вентиляции и проводить трубы отопления из подвала на четвертый этаж. Также продолжаются фасадные работы: устанавливаются оконные отливы, скоро начнется укладка клинкерной плитки.

Активные работы идут на кровле и чердаке здания. Специалисты приступили к сварочным работам и утеплению потолка. В актовом зале появятся дополнительные балки для установки светомузыкального оборудования. В августе планируется усиление конструкции балкона и монтаж кресел в зрительном зале.

Полностью завершить капитальный ремонт здания планируют в декабре 2027 года.