В Химках в День семьи, любви и верности поздравили семейные пары

В День семьи, любви и верности в городском округе Химки прошла праздничная программа «Под покровом Петра и Февронии». Она стартовала возле причала «Химки».

Одной из пар, которую поздравили, стала семья Евсеевых. Валерий и Светлана познакомились в 2018 году. Сначала между ними завязалась дружба, а затем они решили официально оформить отношения.

«Секрет долгих отношений очень прост — это взаимное уважение друг к другу», — отметила Светлана.

Сейчас супруги путешествуют по городам Подмосковья, занимаются общественной деятельностью на благо родного города. Валерий Евсеев много лет пишет картины, а его супруга помогает ему в организации выставок и творческих вечеров.

Праздничная программа продолжилась на теплоходе, который отправился в круиз по каналу имени Москвы. Для гостей выступили артисты и исполнили популярные песни. Семейные пары и трудовые династии наградили благодарственными письмами.