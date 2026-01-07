В Химках устроят народные гуляния с хороводами и угощениями

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: улица Лавочкина, строение 6. Для гостей всех возрастов подготовили интерактивные народные забавы, хороводы, песни и танцы. Детей ждет отдельная развлекательная программа с конкурсами и подарками. Для создания теплой атмосферы будут организованы чаепитие с угощениями.

«Приглашаем всех жителей и гостей города разделить радость светлого праздника в кругу близких. Это прекрасная возможность ощутить дух Рождества, доброе общение и народные традиции», — отметили организаторы.